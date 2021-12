Tomaso Trussardi: «Io e Michelle Hunziker non siamo come i Ferragnez»

MILANO - Dalla scrivania al piccolo schermo, proprio come la moglie Michelle Hunziker. Tomaso Trussardi metterà temporaneamente da parte il ruolo di amministratore delegato dell’azienda di famiglia per tornare in tv: dopo l’esperienza da giudice del talent show sulla moda “Project Runaway”, l’imprenditore condurrà una trasmissione sui motori, “Motor Trend”, su Discovery Plus.

Parlando della sua prossima esperienza professionale, però, Trussardi ha rivelato di aver rifiutato insieme alla moglie la proposta di un reality familiare sul modello di “The Ferragnez”, la serie Amazon su Fedez e Chiara Ferragni. «Ce lo hanno già proposto - ha spiegato Trussardi a Libero - ha e abbiamo già rifiutato. Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani».

Poi Trussardi si lascia scappare una battuta che sembra una piccola stoccata alla coppia formata dal rapper e dalla imprenditrice/influencer: «Noi non siamo quella cosa lì». Una presa di distanza, quella di Trussardi, da una coppia che ha fatto della presenza mediatica, soprattutto sui social, la sua forza: arriverà la replica dei Ferragnez?