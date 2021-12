Fedez si conferma la star italiana dello spettacolo con più follower

ROMA - Non poteva non esserci Fedez in testa alla classifica generale 2021 dei vip italiani più social, con i suoi 18,3 milioni di follower complessivi tra Facebook, Twitter e Instagram. Proprio in questi giorni è uscita su Amazon Prime "The Ferragnez", la serie reality sulla sua vita insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Dopo di lui, stando alla classifica stilata dall'Osservatorio Social Vip, c'è la star di Netflix Michele Morrone che grazie a 15,3 milioni di follower sale di tre posizioni superando di pochissimo Belen Rodriguez (15,2 milioni), Laura Pausini (14,8 milioni), stabile in quarta posizione, e il cantante e attore di Violetta e Soy Luna Ruggero Pasquarelli (14,7 milioni), che scende in quinta. Il quartetto composto da Emma Marrone (11,3 milioni), Diletta Leotta (10 milioni), Michelle Hunziker (9,2 milioni) e Alessia Marcuzzi (8,8 milioni) mantiene le posizioni dalla 6 alla 9. Entra in Top 10 al decimo posto Elettra Lamborghini (8,6 milioni) che spedisce così fuori dai dieci Jovanotti (8,4 milioni).

Boom dei Maneskin - Il gruppo romano che ha conquistato il mondo, si ritrova a fine 2021 con 7,5 milioni di follower totali sui profili Facebook, Twitter e Instagram entrando direttamente in quattordicesima posizione. Boom in particolare su Instagram, dove il gruppo ha conquistato ben 165 posizioni e si è posizionato settimo, con 5,8 milioni.