Iva Zanicchi e la sua prima volta: «A Sanremo a 26 anni… e rimasi incinta»

A 81 anni Iva Zanicchi tornerà a gareggiare al Festival di Sanremo. Il ritorno sul palco dell’Ariston rappresenta però anche un’occasione per rivelare alcuni dettagli della vita privata della cantante italiana: tra questi, un retroscena riguardante la prima volta che fece l’amore.

«A Sanremo ho conosciuto Antonio Ansoldi, figlio del mio discografico - ha raccontato la Zanicchi al settimanale Oggi -. Mi era simpatico, ci siamo frequentati un po’, avevo 26 anni. Poi però gli dissi che dovevo pensarci e che non volevo legarmi. Torno a Ligonchio, perché vivevo ancora con la mia mamma e arrivata non mi sento bene. Vomito. Mia mamma mi guarda e mi dice: "Cos’hai fatto con Tonino?". Eh sì ero incinta. A 26 anni per la prima volta avevo fatto l’amore…».

Da quell’avventura nacque la primogenita della Zanicchi, Michela. «Un sentimento violentissimo. I miei due grandi amore: mia madre e mia figlia. Mia mamma si toglieva il pane per me, ha fatto sacrifici pazzeschi come solo le mamme sanno fare. Mi cantava le romanze - continua la cantante -. Però lei adorava Milva per la sua voce così profonda. Io un po’ lo pativo perché lei proprio sbrodolava. Diceva: "Che bei capelli, che bella voce, com’è magra". Io gridavo: "Dillo che è la tua cantante preferita"».

E sulla figlia Michela, la Zanicchi ha ammesso: «L’ho un po’ trascurata, ma è cresciuta bene, mi ha dato tante soddisfazioni. Ha aperto un’etichetta discografica per seguire il solco di suo padre Ansoldi. L’ha chiamata Luvi e io andrò a Sanremo con la sua etichetta. E questo mi rende molto orgogliosa».