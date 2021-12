Chiara Ferragni: «Fedez mi fa sentire esclusa e inutile»

MILANO - Non poteva che iniziare da una seduta di terapia di coppia il reality “The Ferragnez”, incentrato sulla famiglia formata da Chiara Ferragni e Fedez, i figli e i parenti dei due. Nella prima puntata la coppia si fa immortalare durante una seduta di terapia: lo stesso Fedez aveva annunciato da ospite a “Che Tempo Che Fa” che lui e la moglie erano seguiti da un po’ da uno specialista, invitando il pubblico ad accettare la psicoterapia come qualcosa di ordinario e necessario. Nella seduta trasmessa dal reality, la Ferragni e Fedez appaiono turbati e scossi, soprattutto l’influencer che accusa il marito di tenerla a tratti fuori dalla sua vita.

«La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui», spiega l’imprenditrice. Fedez ribatte dicendo di non gradire la continua presenza di amici e parenti della Ferragni a casa loro e aggiunge poi che «quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri. Io sono una persona che si apre difficilmente». La Ferragni racconta di tentare spesso di forzare le “difese” del marito: «Per me l'idea di passare una giornata in casa con lui, che non parla e non so neanche perché o comunque è scaz…to, mi sembra stupido. Gli chiedo di parlarne». E Fedez replica: «È difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi inc…zo per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?».

La discussione si fa tesa e la Ferragni non riesce a trattenere le lacrime: «Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita», si sfoga Chiara. E qui emerge il senso di colpa di Fedez: «Mi dispiace, quando sto male non c'è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male, ti faccia stare male». Insomma, l’inizio del reality sulla coppia più mediatica dello star system italiana sembra essere davvero scoppiettante.