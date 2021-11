Claudio Santamaria: «Pensavo che Francesca fosse troppo bella per me»

ROMA - Solitamente molto riservato, Claudio Santamaria ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui racconta del rapporto con la moglie Francesca Barra, in dolce attesa di una bambina che nascerà a febbraio. L’attore diventerà papà per la seconda volta dopo Emma, nata nel 2007 dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi; la Barra ha invece tre figli avuti da Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016. «Lei mi ha dato forza, mi ha fatto capire l’amore felice…», spiega l’attore secondo cui il rapporto con la giornalista l’ha aiutato anche sul lavoro.

Secondo Santamaria l’amore per la sua Francesca l’ha cambiato molto: «Ho incontrato la mia persona, Francesca, che è anche quella a cui ho confessato i miei drammi familiari. Con lei ho capito cosa significa prendersi cura dell’altro, cos’è l’anima che incontra l’anima e com’è condividere un’intimità vera. È cambiato il mio modo di stare al mondo e di lavorare».

I due si sono sposati due volte: la prima nel 2018 a Las Vegas, poi otto mesi dopo a Policoro, in provincia di Matera, dove si erano conosciuti da ragazzini. «Quando lei aveva 12 anni e io 16, in Basilicata, ballò con me il suo primo lento - ha raccontato l’attore -. Ogni tanto, la rivedevo a Roma e le dicevo: vediamoci, ma non avevo il coraggio di chiederle il numero. Io che non mi sono mai visto bello, la vedevo troppo bella per me. L’ho ritrovata poi dopo tanto tempo e ho aperto gli occhi su qualcosa di profondamente familiare, nonché di ‘astonishingly beautiful’».