Marracash: «Io ed Elodie non siamo riusciti a far quadrare le cose»

MILANO - L’arte e la realtà che si mescolano e si confondono per raccontare la fine di una storia d’amore. È quanto è accaduto a Marracash ed Elodie, che hanno inscenato la (vera) rottura della loro relazione anche in un video musicale, quello della canzone “Crazy Love”, appartenente al nuovo disco del rapper, “Noi, loro, gli altri”.

Sulla copertina dell’album compare la stessa Elodie, nonostante la fine della storia d’amore si sia consumata in precedenza, come spiegato dallo stesso Marracash al Corriere della Sera. «Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco», ha detto il rapper, rilasciando di fatto la prima dichiarazione ufficiale riguardo alla fine della storia d’amore con Elodie. «È stato un momento impegnativo per entrambi - ha continuato l’artista - ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di ‘Crazy Love’: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda».

Marra ha anche chiarito il perché del suo prolungato silenzio sulla vicenda. «Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social - ha spiegato l’artista - Ci siamo conosciuti sul set di un video (quello di ‘Margarita’, ndr) e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video».