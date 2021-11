Crisi Belen-Antonino, la conferma (indiretta) di Fabrizio Corona

I due protagonisti continuano a non parlarne in maniera esplicita, ma la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è reale, come confermato indirettamente da Fabrizio Corona, grande amico dell’argentina nonché ex compagno storico. Corona ha parlato della situazione dell’amica mentre partecipava all’inaugurazione di un locale a Terracina, nel Lazio.

A chi gli chiedeva se avesse sentito Belen negli ultimi giorni, Corona ha risposto affermativamente, confermando con le sue parole il fatto che la relazione tra l’argentina e Spinalbese è a rischio. «Siamo molto amici - ha dichiarato Corona parlando di Belen - Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare».

Quale decisione di pancia stava per prendere Belen? Quella di rompere con Antonino? Corona non risponde in maniera esplicita, ma ipotizza (o semplicemente anticipa) lo scenario della fine della storia d’amore: «L’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori».