Barbara D’Urso respinge un tentativo di "rimorchio" in discoteca

MILANO - Barbara D’Urso sa sicuramente come divertirsi nel tempo libero. O almeno così sembra da un video che da qualche ora sta circolando sul web e sui principali social network. La protagonista è proprio la conduttrice Mediaset che si scatena in pista durante una serata ai Magazzini Generali, noto locale di Milano. Nel suo vestito animalier la D’Urso balla e si diverte in compagnia di alcuni amici nel privé del locale, ma ad aver attirato l’attenzione dei fan della presentatrice è quello che accade nel bel mezzo della serata.

Mentre la D’Urso balla spensierata, infatti, c’è un uomo che le si avvicina e tenta di baciarla: il tentativo non è aggressivo, “l’ammiratore” della D’Urso sembra cercare un bacio a stampo che Barbarella però evita con prontezza. La conduttrice si mette a ridere, poi mette la mano sulla bocca del suo spasimante e l’allontana con un gesto comunque gentile. Il bacio viene dunque rispedito al mittente, con la D’Urso che poi prosegue a ballare come se nulla fosse accaduto.

L’aspirante baciatore forse non sapeva quanto la presentatrice sia riservata riguardo alla sua vita privata: anche se la D’Urso avesse subito il suo fascino, insomma, di certo non si sarebbe lasciata andare a un bacio in pista, davanti a tutti.