Diletta Leotta è ancora molto innamorata di Can Yaman?

MILANO - Sono stati la coppia dell’estate per poi lasciarsi a un passo dal matrimonio, ma oggi Diletta Leotta e Can Yaman fanno ancora discutere. Secondo il settimanale Di Più, infatti, la bionda conduttrice di Dazn non ha dimenticato l’attore turco, anzi sarebbe ancora molto innamorata: secondo le informazioni raccolte dal periodico, la Leotta spera in un ritorno di Yaman dopo la fine della loro relazione avvenuta - secondo quanto spiegato dalla stessa Diletta - perché le cose tra loro stavano andando troppo velocemente.

Non è infatti un segreto che l’attore volesse convolare a nozze solo pochi mesi dopo aver conosciuto la Leotta. Per la bella Diletta, però, potrebbe essere troppo tardi. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, Yaman avrebbe già una nuova fiamma: si tratterebbe di Maria, una ragazza mora, 29 anni, di origini campane che l’attore avrebbe conosciuto dopo essersi trasferito dalla Turchia a Roma.

Lo stesso Rosica, però, ha precisato che la relazione tra i due non sarebbe (ancora) una cosa seria: Yaman non ha una fidanzata fissa, insomma. Che sia solo un espediente per dimenticare la Leotta?