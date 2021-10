Il marito di Elisabetta Canalis: «Con lei il sesso migliore»

MILANO - Prima di incontrare Elisabetta Canalis, Brian Perri non aveva mai frequentato il mondo dello spettacolo. Le attenzioni per sua moglie da parte dei media hanno però raggiunto anche lui, che di professione fa il chirurgo, e Perri s’è adattato facendo buon viso a cattivo gioco: in un’intervista tv al programma Le Iene, il medico americano ha svelato alcuni retroscena riguardanti la sua storia d’amore e il matrimonio con l’ex velina.

«La prima volta ci siamo incontrati a Cabo San Lucas in Messico - ha raccontato Perri, 53 anni -. Quando l’ho vista ero scettico perché ho lavorato con tante attrici e se la tiravano un sacco. Chi ha fatto il primo passo? Se lo chiedi a Elisabetta ti dice che sono stato io! Penso proprio che sia stata lei… Il primo ‘limone’ è avvenuto la prima volta, non siamo andati in fondo, ma non per scelta mia…». Sei mesi dopo l’incontro i due si sono sposati, ad Alghero, e 6 mesi dopo il matrimonio la Canalis è rimasta incinta: la figlia Skyler ha ora 6 anni.

Quando ha conosciuto la showgirl, però, Perri non sapeva quanto fosse famosa nel suo paese. «Non avevo capito quanto fosse famosa in Italia. Come l’ho scoperto? Una coppia di amici mi ha detto: ‘Preparati perché in Italia vedrai delle sconosciute mettere i figli in braccio a Elisabetta per fargli una foto!’ Dopo abbiamo ‘googlato’ il suo nome insieme…». Infine Perri s’è lasciato andare a una battuta sull’attività sotto le lenzuola con la moglie: «Se il miglior sesso della mia vita l’hai fatto con lei? Se pensate davvero che possa rispondere qualcosa di diverso… Sì».