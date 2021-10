L’accusa della figlia di Ambra Angiolini ad Allegri: «L’ha tradita»

ROMA - Jolanda Renga, 17enne figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha lanciato una pesante accusa contro Massimiliano Allegri dopo la diffusione della notizia riguardante la fine della storia d’amore tra l’allenatore della Juventus e l’attrice.

La figlia di Ambra non ha sopportato l’iniziativa di Striscia La Notizia, il tg satirico che ha consegnato alla madre il tapiro per la fine della relazione con Allegri. E su Instagram ha pubblicato uno sfogo in cui ha spiegato il vero motivo dietro la rottura tra Ambra e Allegri: un tradimento da parte di lui.

«Oggi la mia mamma ha ricevuto un tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro - ha scritto la giovane Jolanda - So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire?».

E poi il colpo ad Allegri: «Perché venire da lei a Milano? - scrive Jolanda rivolta alla redazione di Striscia - Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?».

L’accusa viene poi rincarata dopo dalla stessa Ambra, che scrive un commento che sembra proprio approvare e confermare il post della figlia: «Gentile e coraggiosa, la mia stella», scrive l’attrice.