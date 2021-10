Elodie e Marracash ci sono nuovi dubbi sulla loro storia

MILANO - Elodie e Marracash sono in crisi? La domanda continua a circolare da settimane tra i fan della cantante e del rapper, che non si fanno più vedere insieme sui social da ormai molto tempo, a differenza di quanto avveniva in passato.

A rilanciare i dubbi sulla relazione tra i due artisti arrivano poi le fotografie pubblicate dal settimanale Oggi, che ha paparazzato Elodie a pranzo nel bar davanti casa sua a Milano. La cantante è da sola e non ha un’aria propriamente felice, anzi: sembra piuttosto stanca e triste, inoltre osserva ripetutamente il telefono come chi è in attesa di una chiamata o un messaggio importante.

Secondo quanto raccontato dal periodico, Elodie non finisce neanche il suo pranzo e rientra in casa dopo pochi minuti. Un’apparizione, questa, che è bastata a rinfocolare le voci di crisi tra lei e Marracash. D’altra parte è stata la stessa Elodie a far sorgere qualche dubbio sullo stato della sua relazione con il collega artista nell’ultima intervista rilasciata al magazine Vanity Fair.

Alla giornalista che le domandava come andasse la storia con il rapper, la cantante ha risposto: «È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi».

Una risposta che può essere interpretata sia in maniera negativa che positiva. Probabilmente fino a quando Elodie e Marracash non torneranno ad apparire insieme, felici e innamorati, continueranno a sorgere dubbi sul futuro della loro storia d’amore.