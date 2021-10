Miriam Leone è stata bullizzata a causa delle sue folte sopracciglia

ROMA - Ora è di successo, bella, felice (specie dopo il matrimonio con il neo-maritino Paolo Carullo) ma anche Miriam Leone ha vissuto momenti difficili da adolescente a causa del suo aspetto fisico. L’attrice 36enne l’ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato di essere stata bullizzata da adolescente a causa delle sue folte sopracciglia, dettaglio che oggi le dona uno sguardo unico e ammaliante.

«Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese - ha dichiarato la Leone - Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia». Fortunatamente crescendo ha imparato a non badare al giudizio degli altri. «Oggi è divertente perché ho un’età - ha continuato la siciliana -. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità».

In fondo, però, la Leone dice di non sentirsi così bella da attirare tante attenzioni. «La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto».