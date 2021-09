La scenata pubblica di gelosia di Barbara D'Urso al fidanzato

MILANO - Barbara D’Urso ha tenuto per mesi segreta la sua relazione con Francesco Zangrillo, ma ora che la storia è diventata pubblica - ma non ufficiale, da parte della presentatrice non c’è stata alcuna ammissione o dichiarazione - l’attenzione dei media sulla coppia è ancora più alta. Capita così che non sfugga ai paparazzi di Oggi la scenata di gelosia che Barbarella ha rifilato al partner qualche sera fa, mentre i due erano ospiti di un locale pubblico a Milano.

Il settimanale ha pubblicato alcune foto della D’Urso in piedi con le mani giunte e un’espressione sul viso tra lo scioccato e l’arrabbiato. Secondo le informazioni raccolte ascoltando i presenti, i due si trovavano in compagnia di amici in un ristorante nel quartiere Brera e la D’Urso sarebbe stata infastidita dalle eccessive attenzioni che il suo compagno avrebbe rivolto a un’altra donna, dai capelli biondi.

Alle occhiatacce della presentatrice Zangrillo avrebbe risposto chiedendo indispettito cosa non andasse: di qui la discussione con la D’Urso, che poi riaccompagnata a casa ha lasciato velocemente l’auto del compagno lasciandolo da solo.