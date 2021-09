Al Bano nonno per la terza volta

CELLINO SAN MARCO - È un momento di grande gioia per Al Bano: il cantante è infatti divenuto nonno per la terza volta. La figlia Cristel ha infatti dato alla luce una bimba, frutto del matrimonio con Davor Luksic. Al Bano ha dato l’annuncio in tv, con un videomessaggio lanciato dalla trasmissione “La Vita in Diretta”, su Rai 1.

Nel filmato si vede un Al Bano raggiante: «Oggi io sono diventato nonno per la terza volta!», afferma felice l’artista che poi svela il nome molto particolare della piccola. «La bambina si chiama Rio Ines, gode di ottima salute insieme alla madre e ovviamente anche il padre - le parole del cantante - La terza volta nonno, ma ci pensi!? Non vedo l'ora di andare ad abbracciarli!».

Al Bano non ha infatti potuto ancora abbracciare la nipotina, nata a Zagabria, dove Cristel s’è trasferita dopo il matrimonio con l’imprenditore croato Luksic. Rio Ines è la terza nipote di Al Bano e Romina Power, già nonni di Kay Tyrone (nato nel 2018) e Cassia Ylenia (2019), gli altri due figli di Cristel e Davor Luksic.