La storia tra Elodie e Marracash «è stimolante e faticosa»

MILANO - Da quando stanno insieme (agosto 2019) Elodie e Marracash sono dipinti come una coppia in piena sintonia, innamoratissima, oltre che invidiata da molti. Negli ultimi tempi, però, qualcosa pare essersi lievemente incrinato. Durante l’estate sono circolate voci di crisi - mai confermate dalla coppia - mentre ora è la stessa Elodie a descrivere la sua storia d’amore con il rapper come tutt’altro che idilliaca.

«La nostra storia è stimolante e faticosa», ha confessato la cantante in un’intervista concessa a Vanity Fair. Le difficoltà nascono soprattutto dalla professione di entrambi («Questo mestiere crea degli alti e bassi», ha aggiunto Elodie) ma fino a oggi non hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per la coppia, che è riuscita comunque a trovare un suo equilibrio. «Siamo molto diversi - ha continuato la cantante -. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi».

Nell’intervista Elodie ha parlato anche della grande ammirazione che nutre nei confronti di Maria De Filippi, a cui va il merito di averla scoperta ad “Amici”. «Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa - ha concluso Elodie -. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare. Io detesto quando mi dicono dove devo stare».