Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: «Mia moglie gli mette i like»

ROMA - Luca Argentero è stato tra gli ospiti di “Da Grande”, il nuovo varietà di Rai 1 che ha segnato il debutto sulla tv pubblica italiana di Alessandro Cattelan: un programma stra-atteso, preceduto da un enorme battage pubblicitario e retto da una maxi-produzione. Intervistato dal conduttore, che gli ha chiesto se ci fosse qualche like della moglie Cristina Marino sui social che gli desse fastidio, Argentero ha confessato di mal soffrire le attenzioni che su Instagram la bella Cristina riserva a Stefano De Martino.

«Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero», ha confessato Argentero spingendo Cattelan a fare lo stesso. Il presentatore ha infatti dichiarato che anche la moglie, Ludovica Sauer, spende molti like per De Martino. Di qui l’invito al presentatore-ballerino napoletano: «Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!».

Nella trasmissione Argentero ha anche raccontato come sia cambiato il sesso con la Marino dopo la nascita della figlia Nina. «Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare».