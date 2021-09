Quando Mara Venier e Renzo Arbore ruppero (c'entra "Domenica In")

ROMA - La storia tra Mara Venier e Renzo Arbore è finita ormai più di vent’anni fa, nel 1997, ma tra la conduttrice e l’eclettico autore, conduttore e musicista esiste ancora un rapporto speciale. La Venier ne ha parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera in occasione del suo ritorno in tv con “Domenica In”, ricordando come un consiglio di Arbore si rivelò decisivo per la carriera televisiva della “Zia Mara”.

«Di solito cucinava lui a casa, io ero la sua aiutante... pelavo le patate, tagliavo la cipolla, cose così - ha raccontato la Venier - Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio». Un consiglio azzeccato, considerato il grande successo ottenuto dalla Venier proprio grazie alla sua conduzione “informale” del programma di Rai 1.

La Venier ha però raccontato come il successo televisivo abbia avuto un effetto negativo sulla sua vita privata. «Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione. Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto». E nelle cose trascurate c’è finito anche Arbore. «Penso che lavorare a ‘Domenica In’ abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più», ha ammesso la Venier.