Il trasferimento di Gigi D'Alessio da Roma a Napoli va di traverso ad Anna Tatangelo

ROMA - A mesi dalla fine della loro relazione, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continuano a fare notizia. Secondo Dagospia, infatti, la cantante sarebbe profondamente adirata con l’ex dopo la scelta di quest’ultimo di trasferirsi da Roma a Napoli per stare insieme alla nuova compagna, Denise Esposito, attualmente incinta di D’Alessio.

Il cantante partenopeo sta progettando di lasciare la villa dell’Olgiata in cui ha vissuto per anni insieme alla Tatangelo e di far ritorno nella sua città natale, ma l’ex teme che questa scelta possa avere ripercussioni su Andrea, il figlio 11enne della coppia, che vedrebbe il padre allontanarsi da lui per formarsi una nuova famiglia.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia si aggiunge a quella filtrata su siti e giornali di gossip subito dopo la notizia della gravidanza della Esposito: diverse testate riportarono il fastidio provato dalla Tatangelo per non essere stata informata del fatto da D’Alessio e per aver saputo della gravidanza della Esposito soltanto dai media.