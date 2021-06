Marica Pellegrinelli a Ibiza con Marco Borriello

IBIZA - Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono stati avvistati insieme ancora una volta, stavolta a Ibiza, dove i due si sono recati per festeggiare il compleanno dell’ex calciatore. A sorprenderli insieme è il settimanale Chi, che però non chiarisce se il rapporto tra i due sia una semplice amicizia o se si sia evoluto in qualcosa di più: il dubbio permane, dato che la modella ex moglie di Eros Ramazzotti e il calciatore ex sciupafemmine (almeno a suo dire) si frequentano da mesi.

La Pellegrinelli sarebbe arrivata a Ibiza il 17 giugno, un giorno prima del compleanno di Borriello, per poi trascorrere una mini-vacanza con lui e i suoi amici. La modella avrebbe dormito nella stessa villa del calciatore, un ulteriore indizio a favore della tesi della relazione sentimentale… Al momento, però, non arrivano conferme né dai diretti interessati né da eventuali fonti vicino ai due. Qualche dubbio viene, però, anche ripensando alle dichiarazioni rilasciate da Borriello in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport in cui l’ex calciatore si era detto stufo delle avventure e desideroso di metter su famiglia.

«Sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli - aveva detto Borriello -. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e tranquillità che mi porto dentro da quando vivo qui. La donna ideale deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Spero di trovarla presto e avete tanti bambini».