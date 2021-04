Valeria Marini, che pasticcio: intossica gli altri concorrenti del suo reality

ROMA - Se hai fame, non mangiare uova crude. Questa la lezione che ha imparato Valeria Marini - e, ahiloro, anche i suoi compagni d’avventura - durante la trasmissione “Supervivientes”, versione spagnola del reality “L’Isola dei Famosi” girata in Honduras a cui la showgirl sta partecipando come concorrente.

Durante una prova del programma, la Marini ha infatti suggerito ai compagni di comprare delle uova che però, senza fuoco e stoviglie, non sapevano poi come cucinare. Dopo tre giorni di fame crescente, la Marini ha convinto gli altri a mangiarle crude. Risultato: i concorrenti che avevano mangiato le uova, Valeria Marini compresa, si sono sentiti male, vittime di nausea e forti conati di vomito. La compagnia ha poi buttato il resto delle uova, che nel frattempo erano andate a male.

L’idea suggerita dalla showgirl, dunque, s’è rivelata nefasta per tutti. Per farsi perdonare, la Marini ha provato a catturare dei granchi, ma ha rimediato solo un’infiammazione per il tocco di una medusa. Insomma, per la showgirl una settimana da dimenticare…