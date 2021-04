Pace fatta: Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme

ROMA - E alla fine l’amore ha trionfato: Arisa e Andrea Di Carlo sono nuovamente una coppia. La notizia è stata confermata dalla stessa cantante in una Instagram story pubblicata sul suo profilo, ma voci riguardanti un riavvicinamento tra i due circolavano già da qualche giorno. «Volevamo specificare che eventuali proposte di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo. Perché io ho già il negozio chiuso», ha detto Arisa nel video in cui compare insieme al giornalista Santo Pirrotta e che vede taggato anche Di Carlo.

D’altra parte subito dopo la rottura, Arisa aveva teso una mano nei confronti di Di Carlo, invitandolo a fare un passo indietro. Il manager aveva infatti lasciato la cantante dopo un’intervista da lei concessa a “Domenica In” durante la quale, secondo Di Carlo, Arisa avrebbe quasi nascosto la loro relazione. «Non mi riconosce come fidanzato», aveva detto Andrea, rivelando anche come Arisa abbia accettato in maniera riluttante anche l’idea di sposarsi (le nozze si sarebbero dovute tenere a settembre).

Nei giorni seguenti Arisa aveva mandato diversi messaggi a Di Carlo attraverso altre interviste e dichiarazioni, facendo capire di nutrire ancora un sentimento forte per lui, ma di non essere pronta al matrimonio o comunque a un rapporto totalizzante, che non prendesse in considerazione le esigenze anche professionali della cantante. Lo scambio a distanza evidentemente è servito…