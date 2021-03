Belen, proposta di Antonino sul web: nozze in vista?

MILANO - Dopo la nascita della figlia, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese convoleranno a nozze? La domanda ha cominciato a circolare sul web ieri, dopo una foto pubblicata dall’ex hair stylist sul proprio profilo Instagram. A corredo dello scatto, che vede Antonino e Belen vicini, Spinalbese ha posto una domanda piuttosto chiara all’argentina: «Mi sposeresti anche oggi?». Immediata la replica della showgirl: «E anche domani».

Ovvio che molti follower abbiano pensato a una vera e propria proposta matrimoniale da parte di Antonino, immediatamente accettata da Belen. In realtà l’argentina ha confessato in passato che quello del matrimonio è un vero e proprio gioco interno alla coppia: a quanto pare, infatti, Antonino chiederebbe a Belen di sposarlo ogni giorno. Naturalmente aver pubblicato il tutto su Instagram ha trasformato un gioco di coppia in una notizia molto interessante per i follower.

Finora Belen s’è sempre dichiarata contraria a un secondo matrimonio - è stata sposata con Stefano De Martino fino alla scorsa primavera - ma chissà che le proposte di Antonino non diventino in futuro sempre più insistenti fino a convincere la bella argentina.