Barbara D’Urso, dal passato spunta una relazione segreta

ROMA - Nel corso degli anni Barbara D’Urso è stata abilissima nel far cadere un velo di mistero sulla sua vita sentimentale. Degli amori della conduttrice Mediaset si sa pochissimo, negli ultimi mesi tutto faceva intendere che Barbarella facesse “coming out” e presentasse al mondo Mister X, l’amore segreto che sta cullando da tempo, e invece finora la D’Urso ha lasciato gli appassionati di gossip a bocca asciutta. Intanto, però, spunta un’indiscrezione su un amore del passato.

Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, visconte che ha partecipato di recente al programma “l’Isola dei Famosi”. L’uomo, già accostato alla D’Urso in passato, ha ammesso tra le righe di aver avuto una relazione con la conduttrice. «Ci siamo incontrati quando eravamo single - ha dichiarato al settimanale Nuovo -, abbiamo avuto un interesse reciproco a conoscerci. Confesso che è stato un momento bello».

Secondo Guglielmotti, la relazione con la D’Urso stava per prendere una piega piuttosto seria… «A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il nostro rapporto in un grande amore o in un rapporto d’amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai».