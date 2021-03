Serena Rossi: «Non penso a sposarmi. I baci sul set mi imbarazzano»

ROMA - Pur avendo solo 35 anni, Serena Rossi è nel mondo dello spettacolo da un pezzo. Eppure quello che sta vivendo adesso è di sicuro il momento più brillante della sua carriera: la fiction “Mina Settembre” ha avuto un enorme successo e ora l’attrice e cantante s’è trasformata in presentatrice nel nuovo format Rai “La Canzone Segreta”. Logico, dunque, che in questo momento la Rossi non pensi al matrimonio, un traguardo al quale molti pensano che arriverà presto insieme al compagno storico Davide Devenuto, dal quale ha avuto anche un figlio, Diego.

«Tutto è cominciato quando Mara Venier, a Domenica in, ha tirato dentro Davide con questo gioco televisivo - ha confessato a Oggi -. Ma no, il matrimonio non è nei nostri pensieri. Siamo legati da tanto tempo, abbiamo un figlio, abbiamo comprato casa in due. Se succede, sarà per questioni burocratiche, per Diego…». E poi aggiunge: ZHo tutto il 2021 incastrato di impegni. Nun se po fa»”. Anche il progetto di un secondo figlio per ora non è in cantiere. «Anche questa la vedo difficile. Ma noi, gliel’assicuro, stiamo già bene in tre. Comunque penso che non si debba neanche programmare troppo, mica possiamo controllare tutto», dice la Rossi al settimanale.

Il rapporto con Devenuto è però saldissimo, gli unici problemi sembrano esserci quando Davide accompagna la Rossi sul set. «Sul set di "Mina Settembre" ho girato davanti a lui la scena in cui bacio Giuseppe Zeno. L’ho fatta, poi ho guardato Davide come a dire: ‘Tutto a posto?’. La regista è arrivata con le lacrime agli occhi: ‘Serena, ma non è che se baci Giuseppe poi ti devi voltare verso Davide per chiedergli il permesso!’».