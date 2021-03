Fedez e l’ansia: «A Sanremo ero in videocall con la terapista»

MILANO - Fedez ha festeggiato insieme a Francesca Michielin un gran secondo posto al Festival di Sanremo, risultato che il rapper è riuscito a raggiungere in modo molto particolare, come raccontato a Mara Venier durante l’ultima puntata di “Domenica In”.

L’artista, infatti, ha svelato di essere stato costantemente in contatto con la sua terapista per tenere sotto controllo i suoi attacchi di ansia. «Era la mia prima volta al Festival - ha raccontato Fedez, 31 anni - e alle prove generali ero terrorizzato, sembrava che fossi su una pedana vibrante». Per riuscire a trovare un minimo di serenità, Fedez è stato in collegamento costante con la specialista che lo segue da un po’. «Ho la mia terapista e la seguivo via Zoom prima di salire sul palco… - ha raccontato l’artista - Mi diceva ‘stai tranquillo Federico…».

Nonostante l’aiuto della stessa Michielin, che ha confessato di aver supportato il collega con la meditazione, anche durante la serata finale Fedez ha dovuto far ricorso all’aiuto della sua specialista. «Anche mentre c’era la finale io ero con la mia terapista su Skype», ha svelato l’artista milanese.