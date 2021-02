Chiara Ferragni vicina al parto: «Seconda gravidanza più facile»

MILANO - Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando a diventare nuovamente genitori. La seconda gravidanza dell’imprenditrice e influenze è ormai agli sgoccioli, i conti scadono a marzo e dunque molto presto il piccolo Leone, primogenito della coppia, abbraccerà la sua sorellina.

Già, perché i Ferragnez aspettano una bimba, di cui però non si conosce ancora il nome. O meglio: la Ferragni e Fedez hanno scelto come chiamare la piccola, ma lo riveleranno soltanto dopo il parto. Qualcuno in rete aveva ipotizzato potesse essere Rachele, nome citato in un paio di occasione da Leone, ma su Instagram la Ferragni ha spiegato che non sarà così: «Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Non potremmo mai rubarglielo», ha detto l’imprenditrice. Come il fratello, la secondogenita porterà i cognomi sia del padre che della madre: «Sono importanti allo stesso modo e dare solo quello del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo», ha detto la Ferragni.

A differenza di Leone, nato a Los Angeles, la piccola nascerà in Italia. Il motivo? Ovviamente legato al Covid-19. «In America, abbiamo tanta privacy, una casa, ma con la pandemia il parto negli Usa non è mai stata un’opzione», ha spiegato la Ferragni. L’altra differenza riguarda lo stato di salute della madre: l’influencer ha infatti spiegato di aver vissuto questa seconda gravidanza col massimo della serenità. «La seconda gravidanza è più facile, sono stata meglio e mi preoccupa meno il parto». Nove mesi di gioia, dunque, che si concluderanno tra poco con il tanto atteso incontro con la sorellina di Leone.