Diletta Leotta, proposta di Can Yaman nei cieli di Roma: è un fake?

ROMA - «Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo, Can». Poche parole, ma con un messaggio piuttosto esplicito, sono state lette dai cittadini di Roma, mentre sventolavano su uno striscione portato per i cieli della capitale da un aeroplano nella giornata di ieri. Diletta e Can sono, ovviamente, Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia del momento che sembra trovare sempre nuovi modi per far parlare di sé.

All’apparenza, dunque, l’attore turco avrebbe chiesto alla conduttrice di Dazn di sposarlo, dopo neanche un mese dall’inizio della loro storia d’amore. Una storia che, è bene chiarirlo, viaggia spedita e serena, come dimostra anche il fatto che ieri il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che immortalavano Can Yaman in centro a Roma in compagnia della madre di Diletta Leotta: per alcuni i due avrebbero visionato alcuni appartamenti, dato che l’attore è intenzionato a trasferirsi nella capitale; per altri, Can avrebbe chiesto aiuto alla suocera per scegliere l’anello di fidanzamento prima della proposta matrimoniale.

Sul web, però, c’è anche chi ritiene la trovata dell’aereo poco credibile: solo finzione, magari un atto studiato a tavolino dai due Vip per tenere l’attenzione dei media concentrata sulla loro storia d’amore. Se fosse così, l’idea avrebbe di certo funzionato…