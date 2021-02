Belen: «Sì, sono al quinto mese di gravidanza»

Da abile stratega della comunicazione, Belen Rodriguez ha atteso il tempo e il luogo giusto per ufficializzare la sua seconda gravidanza. Dopo gli indizi spazi sui social, è stato il settimanale Chi a raccogliere l’annuncio ufficiale dell’argentina: «Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima», afferma la showgirl che s’è anche sbilanciata sul sesso del futuro nascituro: «Sento che sarà una bambina», dice Belen, che poi parla del futuro papà, il suo compagno Antonino Spinalbese.

«Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: "Che bel ragazzo". Era il mio genere, su quello sono coerente. "Mamma mia, che bel viso che hai!", gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "st****i" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo "gentile"».

Nell’intervista Belen conferma di essere innamoratissima del 26enne e di essere rimasta incinta dopo soli 4 mesi di frequentazione: «Lo abbiamo deciso - dichiara la showgirl -. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità".