«Ho tradito mia moglie con Barbara D’Urso»

MILANO - La presunta relazione segreta di Barbara D’Urso è da tempo argomento di discussione sui portali di gossip e i social network, bene alimentata dalla stessa conduttrice che negli ultimi tempi ha spesso parlato della sua volontà di trovare «il vero amore» ed entrare in una coppia fissa. Molti degli amori del passato della D’Urso, invece, sono noti. Tra questi c’è anche una storia con Memo Remigi, attore oggi 82enne che oggi ha raccontato al settimanale DiPiù di aver tradito la moglie Lucia Russo, poi scomparsa a causa di una grave malattia, con l’attuale conduttrice Mediaset.

Era la fine degli anni ’70 e la D’Urso era una ventenne appena arrivata a Milano da Napoli in cerca di successo nel mondo dello spettacolo. Conobbe Remigi, 19 anni più grande di lei, che la prese sotto la sua ala: da lì scattò la scintilla. «In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi - ha detto Remigi - Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso».

La moglie punì severamente Remigi per la scappatella con Barbarella: «Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore».