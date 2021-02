Che succede tra Fabrizio Corona e Asia Argento?

MILANO - Fabrizio Corona e Asia Argento sono una coppia? La domanda nasce spontanea nello scorrere i profili Instagram dei due, spesso immortalati assieme negli ultimi tempi. Intervistato da Novella 2000, l’ex manager fotografico fa chiarezza sulla vicenda… ma neanche troppa. O meglio, fa capire di vivere uno speciale rapporto di amicizia con l’attrice, un rapporto che però spesso finisce… a letto.

«Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me», dice Corona con il suo solito stile provocatorio e misterioso. «Detesto il termine trombamici, come dicono i più. Quel termine indica due persone, un uomo e una donna, un uomo e un uomo, una donna e una donna, che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme per appagare l’istinto. Non è il nostro caso».

L’ex di Belen Rodriguez e Nina Moric aggiunge di non sentirsi a suo agio nel ruolo di fidanzato e afferma che quello con la Argento è un vero rapporto di amicizia, condito però anche da momenti intimi. «Io credo che per me e Asia sia così: ci vogliamo bene, stiamo insieme quando ci ritroviamo ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere», le sue parole.