Polemica tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti su Alain Delon

ROMA - «Alain Delon preferì me ad Alba Parietti». Una frase pronunciata da Maria Teresa Ruta durante il Grande Fratello Vip, trasmissione a cui la conduttrice partecipa in veste di ospite, ha scatenato una polemica a distanza che è poi sfociata sui social network. L’episodio a cui si riferisce la Ruta, 60 anni, risale all’edizione di Miss Italia del 1991. «Alain Delon era presidente a Miss Italia - ha raccontato la Ruta in trasmissione -. Io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega…».

Dopo un po’, su invito del presentatore Alfonso Signorini, la Ruta però fa il nome della Parietti. «Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa…», ha continuato la Ruta. Fiutando l’odore del sangue, lo squalo Signorini s’è tuffato sulla notizia: «Quindi Delon ha preferito te alla Parietti?», la sua domanda a cui la Ruta risponde annuendo.

La Parietti, però, non ha accettato la versione offerta dalla collega in tv. E così su Instagram ha dato la sua, postando due video risalenti all’epoca dei fatti in cui appare con Delon. «Adoro il mio amico Alain Delon - ha scritto la Parietti nel post -. Dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa». E poi ci è andata giù ancora più dura: «Mi spiace per Maria Teresa, il GF Vip è ufficiale: dà alla testa. Maria Teresa Ruta aripiiate!!».