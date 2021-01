Belen, al polso un altro indizio della gravidanza 

MILANO - In attesa di una sua dichiarazione ufficiale sull’argomento, la presunta gravidanza di Belen Rodriguez continua ad attirare la l’attenzione di fan ed esperti di gossip. In questi giorni ogni scatto pubblicato su Instagram dalla showgirl argentina viene analizzato al microscopio, in cerca di possibili tracce di un bebè in arrivo. E in uno degli ultimi scatti pubblicati dall’argentina i follower hanno notato un dettaglio che a tutti è parso come l’ennesima conferma dello stato interessante della Rodriguez.

In una story, infatti, Belen si mostra allo specchio e alza la mano destra per inquadrarsi con lo smartphone: al polso si nota un braccialetto di colore rosso davvero particolare. Si tratterebbe infatti di un Nei-Kuam, un bracciale che si indossa per contenere la nausea, in particolare quella da gravidanza. È vero, Belen potrebbe indossarlo anche per altri motivi - può attenuare il mal d’auto, ad esempio - ma prima di ora la Rodriguez non l’aveva mai portato.

In un altro video, invece, l’argentina mostra sì la pancia, ma rigorosamente coperta da una salopette, tipico indumento da gravidanza. Insomma, a giudicare dagli indizi sparsi sui social, pare davvero certo che la Rodriguez sia in attesa del suo secondogenito.