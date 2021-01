Diletta Leotta-Can Yaman, conferme da Instagram

MILANO - Nuovi indizi provenienti dai social network confermerebbero la neonata storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Manca ancora una dichiarazione ufficiale, ma a giudicare dalle ultime Instagram stories pubblicate sembra proprio che i due personaggi siano protagonisti di una relazione travolgente: d’altra parte il settimanale Chi, nel pubblicare le foto che li ritraevano insieme, parlava di due vip “innamorati pazzi”.

Tornando a Instagram, l’indizio che non è passato inosservato alla stampa specializzata riguarda una canzone, “Una notte a Napoli”, di Pink Martini: la Leotta ha postato una storia con questo brano mentre si trovava nella città partenopea, dove ieri ha seguito il match di serie A tra Napoli e Fiorentina. Nulla di strano, in apparenza, se non per il fatto che, qualche ora dopo, anche Can Yaman ha postato una storia con la stessa canzone: insomma pare proprio che questo brano abbia un significato speciale per i due.

Non resta che seguire con grande attenzione i profili social di entrambi, chissà che a breve non arrivi qualche altra rivelazione: dopo una canzone, magari una foto insieme.