Altro che flirt, tra Diletta Leotta e Can Yaman è scoppiato l’amore

ROMA - «Innamorati pazzi», così il settimanale Chi descrive così Diletta Leotta e Can Yaman, la (nuova) coppia del momento nel mondo dello spettacolo in Italia. Ieri era stata la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli a fornire le prime indiscrezioni circa quello che sembrava solo un flirt tra la bionda conduttrice di Dazn e l’attore turco, arrivato a Roma per girare uno spot diretto dal connazionale Ferzan Ozpetek.

Chi conferma il gossip, pubblicando in prima pagina le foto dei due mentre si scambiano effusioni e paiono estremamente in confidenza, e addirittura rilancia: oltre alla passione ci sarebbe di più, i due vip sarebbero al centro di una storia d’amore: «Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore», si legge sull’account social del settimanale.

La Leotta pare dunque aver definitivamente dimenticato Daniele Scardina, il pugile con il quale aveva vissuto un’intensa relazione, terminata alla fine dell’estate, e che aveva anche provato a riconquistarla, spendendosi addirittura in una dichiarazione in diretta tv (era un concorrente dello show “Ballando con le stelle”). Quella storia d’amore non è ricominciata, ma pochi mesi dopo la bionda conduttrice pare aver trovato con chi consolarsi…