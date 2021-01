Gregoraci e Briatore: sintonia tra ex o è di nuovo amore? 

MONTE CARLO - Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono due ex che vivono con grande serenità la loro nuova relazione per il bene del figlio Nathan Falco oppure sono di nuovo innamorati? La domanda circola insistentemente su social e siti di gossip dopo la vacanza vissuta dai due, in compagnia del figlio, a Dubai. Un viaggio documentato sui profili social della showgirl quarantenne e che ha messo in evidenza un rapporto di grande intesa e complicità tra i due ex coniugi.

Le polemiche e le accuse scambiate tra i due mentre Elisabetta era una concorrente del Grande Fratello Vip sembrano ormai dimenticate, la Gregoraci e Briatore sono apparsi in perfetta sintonia durante il loro soggiorno extralusso negli Emirati Arabi e ora che la famiglia è rientrata a Montecarlo sono in molti a domandarsi che evoluzione potrebbe prendere il loro rapporto.

D’altra parte, mentre partecipava al programma tv Mediaset, la Gregoraci ha raccontato di aver già ricevuto da Briatore la proposta di risposarlo, invito che la showgirl aveva declinato. Cosa accadrebbe ora, se l’imprenditore tornasse a farsi sotto?