Lorella Cuccarini è positiva al coronavirus

ROMA - Anche Lorella Cuccarini si aggiunge al lungo elenco di Vip e personaggi dello spettacolo che hanno contratto il coronavirus. Indiscrezioni circa la positività della showgirl hanno iniziato a circolare stamane per poi essere confermate da alcune agenzie di stampa: la prima fonte della notizia è stato il pubblico che ha partecipato ieri alla registrazione della nuova puntata di “Amici”, show nel quale la Cuccarini ricopre il ruolo d'insegnante di ballo.

La bionda conduttrice non era presente in studio, ma si è collegata da casa, apparendo in buone condizioni di salute e spiegando di essere in attesa del tampone negativo per uscire e tornare al lavoro.

Nessuna traccia della positività sui profili social della Cuccarini, che a capodanno aveva postato una foto insieme ai figli con la didascalia «un capodanno particolare»: resta da capire se l’aggettivo utilizzato si riferisse alle sue condizioni di salute o alla festa tra pochi intimi dovuta alle misure anti-Covid.