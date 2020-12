Fabio Volo, rientrata la crisi con Johanna? 

MILANO - Il matrimonio di Fabio Volo e Johanna Maggy Hauksdottir sembrerebbe essere salvo. Dopo mesi in cui i due sembravano sempre più lontani e le voci di una separazione si facevano sempre più insistenti, l’attore-scrittore e la moglie sono tornati ad apparire insieme sui social network, sorridenti e in sintonia insieme ai figli Sebastian, 7 anni, e Gabriel, 5. L’occasione è stata fornita dall’abbondante nevicata caduta su Milano: la famiglia di Fabio Volo s’è immortalata mentre si diverte a giocare sulla neve.

Immagini che sembrano cancellare le indiscrezioni degli ultimi mesi, in cui sembrava che la relazione tra Volo e Johanna fosse ormai agli sgoccioli: in uno degli ultimi video postati su Instagram lei mostrava una “nuova casa” mai menzionata invece dal marito. Il filmato aveva fatto pensare a un trasloco imminente per la Hauksdottir, invece la coppia è tornata ad apparire insieme in un contesto di grande serenità. Ad avvalorare la tesi della crisi ormai superata, le parole di Fabio Volo che in una recente intervista al Corriere della Sera non ha minimamente accennato a problemi con la moglie, anzi ne ha parlato normalmente.

Mentre raccontava di alcuni incontri tenuti con gruppi di culture indigene negli Stati Uniti, l’attore ha detto: «sono esperienze che mi arricchiscono e non sono cose strane: vado con Johanna e con i bambini, non ci mettiamo a fare la danza della pioggia». Nelle sue parole Volo sembra dare per scontata la presenza della Hauksdottir, il che fa pensare che il legame matrimoniale sia più saldo che mai.