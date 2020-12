Patty Pravo: «5 volte sposata? Lo volevano loro»

ROMA - Una carriera strepitosa e una vita sentimentale burrascosa: in fatto di emozioni, Patty Pravo ha poco da invidiare altri personaggi del mondo dello spettacolo. Al punto che il suo “Minaccia Bionda”, libro in cui ripercorre tutta la sua carriera, potrebbe assomigliare a un romanzo più che alla semplice autobiografia di una artista. Intervistata da Repubblica a proposito del libro, Patty Pravo ha parlato dei suoi 5 mariti e della sua fama di “mangiauomini”.

«Se gli uomini me li fumo come sigarette? Allora scrivevano di tutto su di me: o se la sono inventata o l’ho detta io per prendere in giro qualcuno - ha dichiarato la cantante -. E i cinque mariti… che dovevo fare? In fondo è come fossero stati cinque fidanzati, e non è stata una voglia mia, erano loro: io non mi volevo sposare, mi sono sempre auto-mantenuta e casomai ho mantenuto. E se devo scegliere un aggettivo che mi descrive alla perfezione, direi che va benissimo aliena…». Frasi da autentico spirito libero, natura che la Pravo non ha mai nascosto, ad esempio non avendo mai problemi a mostrarsi nuda. «Ho lavorato anche in televisione col seno di fuori, stavo con la giacca aperta e sotto niente. Per assurdo, anni fa c’era meno censura per queste cose, ma io sono abbastanza androgina, e quindi uno così se lo può permettere. Ho spesso rotto contratti perché volevo essere libera e fare le cose a modo mio».

Nell’intervista, la cantante ha anche spiegato che riunire tutto il materiale per scrivere il libro non è stato affatto facile. «È stato un gran casino trovare tutte queste foto perché io non ho archiviato niente, neanche i dischi d’oro, d’argento, capirai dopo 120 milioni di dischi dovrei avere una casa solo per i premi, i vestiti, una follia. Credo sia bello vedere tutti i cambiamenti. Anche se a essere onesta non erano neanche voluti: non c’era calcolo, ogni volta succedeva perché in quel momento mi sentivo in quel modo».