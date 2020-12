Barbara D’Urso: «Ho tanti corteggiatori, presto ne sceglierò uno»

ROMA - Barbara D’Urso è sempre stata brava a nascondere i dettagli della sua vita privata, creando attorno a essa quel mistero che serve a mantenere l’attenzione di media e follower. La conduttrice Mediaset sa come dosare le informazioni da concedere, in particolare riguardo alla sua vita amorosa, e ne ha dato nuovamente prova in un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi.

Partendo dai valori della sua vita, la D’Urso arriva a discutere di amore, della sua voglia di un compagno, per poi finire con un annuncio che ha immediatamente destato l’attenzione dei fan. «La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato…», ha dichiarato la D’Urso. La conduttrice approfondisce poi il tema della vita sentimentale. «In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un ‘sacchissimo’ di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…».

Tanti spasimanti sull’uscio della D’Urso, dunque, chiamata a scegliere - almeno così annuncia - il migliore. La vita da single della presentatrice potrebbe dunque concludersi presto: sarà vero? O si tratta solo di uno stratagemma per continuare a incuriosire i fan?