La bomba di Nina Moric: «Corona sposato con una 50enne»

MILANO - Continua la battaglia tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Stavolta dalla tv - dove recentemente l’ex fotografo aveva pesantemente attaccato la showgirl - si sposta a Instagram: in una story, la Moric ha lanciato rivelazioni scioccanti sul suo ex. La showgirl spiega che per colpa di Corona i social network sono diventati un inferno per lei: «Io non ho follower, ho solo hater per colpa di qualcuno che mi ha infamato e che ora sta infamando tutta l’Italia», dice la Moric.

Che poi passa all’attacco, pur senza mai nominare Corona. «Tra l'altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato». Boom. Fabrizio Corona si sarebbe dunque sposato in segreto con una donna la cui identità è rimasta per ora segreta. Una donna più grande di lui, che l’ex fotografo starebbe tradendo con Mariana Rodriguez, modella sudamericana già accostata ad altri personaggi famosi come Stefano De Martino.

Quella di Moric pare essere una “vendetta mediatica” nei confronti dell’ex marito, da lei accusato anche di voler manipolare e influenzare negativamente il figlio Carlos. Si attende ora la risposta di Corona: la battaglia non pare conclusa.