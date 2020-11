Stefano De Martino, sul web ironia su Emma e Belen

ROMA - Stefano De Martino fa notizia anche quando cambia status sul proprio profilo social. Anche perché il ballerino e conduttore napoletano sa bene come attirare su di sé le attenzioni, dimostrandosi un vero uomo di spettacolo anche quando si tratta di parlare della propria vita privata. Stavolta lo spunto è arrivato da Instagram: De Martino ha cambiato la bio del suo account Instagram, optando per una frase piuttosto originale in cui la parte più ironica verte… su Emma Marrone e Belen Rodriguez.

Su Instagram Stefano De Martino si descrive così: «Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex». D’altra parte per anni il bel napoletano è stato etichettato come “il compagno di” o “il marito di”. Bravo lui, quindi, a saperci scherzare, soprattutto dopo aver dimostrato di avere talento, prima come ballerino e poi come sorprendente e sciolto conduttore tv. Naturalmente c’è chi lo accusa di aver utilizzato la sua vita privata per aumentare la sua visibilità e fare carriera.

«Non credo che Belen tornerà con Stefano De Martino - ha detto qualche giorno fa Fabrizio Corona, ex dell’argentina ed ex re dei paparazzi -, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista». E lo stato su Instagram pare confermarlo, almeno in parte.