Battuto il Covid, Gerry Scotti è tornato a casa

MILANO - Gerry Scotti 1, Covid 0. Il popolare conduttore Mediaset ha definitivamente sconfitto il coronavirus ed è rientrato a casa dopo aver lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. È stato lo stesso Scotti a dare l’annuncio, postando sul suo profilo Instagram una foto che lo vede sorridente e in bella forma davanti allo specchio, nel corridoio della sua abitazione.

«A casa, finalmente – ha scritto nel post il presentatore tv -. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò».

Nei giorni scorsi Scotti era stato al centro di un piccolo caso: erano infatti circolate notizie circa un peggioramento delle sue condizioni che avrebbero portato i medici a trasferirlo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese in cui era ricoverato. L’entourage del conduttore ha poi smentito la notizia, affermando le condizioni erano invece in miglioramento e che Scotti non era mai stato trasferito in terapia intensiva. Ora il lieto finale della vicenda, condiviso con i follower su Instagram. Al conduttore, adesso, manca solo il rientro in tv.