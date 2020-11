Aurora Ramazzotti: «Il virus, una scoperta costante»

MILANO - Non è grave, ma sta un po’ peggio di qualche giorno fa. Aurora Ramazzotti spiega così l’evolversi della positività sua e del fidanzato Goffredo Cerza al coronavirus, annunciata su Instagram ai suoi follower. Qualcuno le aveva chiesto aggiornamenti e pregato di non sparire, lei ha risposto con una story in cui si mostra a letto e accenna un sorriso. «Ciao amici - scrive la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene».

Quanto all’evolversi della malattia, Aurora spiega che le sue condizioni sono lievemente peggiorate. Nulla di grave, ma la presenza del coronavirus si inizia a sentire… «Questo virus è una scoperta costante - continua la conduttrice tv -, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto. Abbiamo anche una diretta allenamento in sospeso, non l’ho dimenticato!».

La Ramazzotti resta “positiva” in tutti i sensi, dunque, riuscendo a dare uno sguardo spensierato alla sua condizione. In un precedente post, la conduttrice aveva spiegato di essersi accorta che qualcosa non andava da «una tosse mai avuta prima». L’isolamento con Goffredo nel loro appartamento di Milano prosegue, ma siamo certi che presto su Instagram arriveranno nuovi aggiornamenti.