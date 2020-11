Tiziano Ferro e il coming out: «Senza non mi sarei innamorato»

ROMA - Da qualche giorno su Amazon Prime è stato lanciato “Ferro”, il documentario nel quale Tiziano Ferro parla della sua vita e della sua carriera, raccontando momenti difficili e problemi che l’hanno attanagliato per anni, come la dipendenza dall’alcol.

In un passaggio, Tiziano Ferro spiega anche come la scelta di fare coming out e rendere pubblica la sua omosessualità l’abbia aiutato a trovare un nuovo equilibrio e a dare una svolta alla sua vita sentimentale. Rimanendo in silenzio, per anni il cantante non aveva la possibilità di avere una vera relazione. «Non mi davo la possibilità di avere una storia d’amore perché non l’avrei potuta condividere», ha dichiarato l’artista, spiegando che questo ostacolo finiva per opprimerlo: «C’era questa repressione che mi uccideva», ha poi aggiunto.

Altro argomento delicato è quello riguardante le origini e i luoghi in cui è cresciuto. «Il concetto di casa è una delle cose che mi ha tormentato di più - ha spiegato Tiziano -. Perché non mi sono mai arreso all’idea che la fotografia della mia vita dovesse avere sempre cento pezzi sparsi per il mondo e pensavo che fosse l’ennesimo segnale di grande imperfezione. Poi ho capito che invece che perdere tempo a guardare gli svantaggi della propria condizione forse conviene iniziare a contare le cose per le quali si è grati».

Oggi che vive a Los Angeles col marito Victor Allen, Tiziano ha raggiunto un vero equilibrio. E fare un lungo viaggio per tornare a rivedere i suoi affetti non costituisce un problema. «È faticoso sì, pensare di dover passare Natale con la mia famiglia dovendo fare 15 ore di volo, ma si fa. Lo so che mia madre soffre la mia lontananza però mio padre dice sempre una cosa che mi commuove: ‘Ho un figlio di 40 anni e per la prima volta lo vedo felice’. E nonostante la lontananza, questo mi basta».