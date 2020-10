Il sogno da 50enne di Raoul Bova: «Un altro figlio»

ROMA - Raoul Bova ha da pochi mesi tagliato il traguardo dei 49 anni (li ha compiuti il 14 agosto), ma già guarda avanti, ai 50. L’attore e sex symbol ne ha parlato al settimanale Oggi, al quale ha confessato di vivere un momento di grande serenità arrivato dopo un periodo buio, vissuto in seguito alla morte dei due genitori.

Qualche giorno fa Bova ha raccontato di essere ingrassato di 20 chili durante i mesi seguiti alla scomparsa dei genitori, ma anche di essere riuscito a reagire grazie alla riscoperta dell’amore per lo sport - l’attore da giovane è stato nuotatore agonista - e al sostegno dei suoi familiari. In particolare, l’affetto della compagna Rocio Muñoz Morales è stato decisivo per mettersi alle spalle quel periodo complicato. Insieme da 5 anni con due figlie, Sophia e Luna (Bova ha avuto due maschi, Alessandro e Francesco, dall’ex moglie Chiara Giordano), i due attori non pensano per ora al matrimonio.

Ma nella testa dell’attore frulla un altro sogno… «La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio - ha dichiarato Bova a Oggi -. Io non metto limiti alla provvidenza!». Nell’intervista l’attore s’è speso in un vero e proprio elogio della sua Rocio. «È una guerriera che non ha paura di niente, nemmeno di morire per te. Ti prende, ti salva quando sei in difficoltà, ti guarda le spalle. Insieme ne abbiamo passate tante».