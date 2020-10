Stefano De Martino paparazzato con l’ex di Ghali

MILANO - Una nuova storia per Stefano De Martino? Lo suggerisce il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto del presentatore e ballerino in giro per Milano in compagnia di un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo… Mentre Belen Rodriguez vive alla luce del sole la sua relazione con Antonino Spinalbese, dunque, l’ex dell’argentina viene beccato in compagnia di una bella mora: si tratta di Mariacarla Boscono, top model e attrice conosciuta per essere stata la compagna del rapper Ghali.

I due sono stati fotografati insieme domenica sera, mentre rientravano nella nuova casa di De Martino, non lontana dall’abitazione in cui vive Belen con il figlio della coppia, Santiago. Al momento il ballerino e conduttore non ha commentato o smentito lo scoop del settimanale, cosa che invece ha fatto in passato per altri presunti flirt.

No comment anche da parte della Boscono, attrice di teatro ma soprattutto personaggio molto noto nel mondo delle passerelle e della moda in generale: in carriera ha lavorato per marchi di prestigio come Gucci, Fendi, Versaci, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, Prada, Giorgio Armani e Yves Saint Laurent.