Kate Beckinsale è tornata single?

LOS ANGELES - Kate Beckinsale non sarebbe più legata al rapper canadese Goody Grace.

Una fonte ha confermato a People che la coppia è scoppiata nei giorni scorsi. «Non è un grosso problema per Kate» ha spiegato l'insider, ma per l'attrice «è stato grande averlo in giro durante il lockdown». D'altra parte Grace, 23 anni, «è giovane e ha altre priorità rispetto a lei». Una decisione che la 47enne avrebbe accettato di buon grado.

A far capire ai media che qualcosa non andava era stato il ritiro del "like" su Instagram, da parte di Beckinsale, al profilo del musicista. I due si sono legati nello scorso mese di aprile.