«Morgan manda messaggi sconci alla ex»

MILANO - Morgan continua a far parlare di sé. Dopo il caso della sua candidatura a sindaco di Milano proposta da Vittorio Sgarbi, tramontata per il no dello stesso cantante, l’ex leader dei Bluvertigo si ritrova nuovamente al centro della cronaca rosa per le accuse lanciate da Diablo Baby, musicista e attuale compagno di Jessica Mazzoli, la ragazza da cui nel 2012 Morgan ha avuto la sua seconda figlia, Lara.

Con la Mazzoli Morgan ha avuto un rapporto difficile: dopo esserci conosciuti a X Factor nel 2010, si sono messi insieme e hanno avuto Lara nel 2012, ma quasi contemporaneamente si sono lasciati, per poi combattere una lunga battaglia a colpi di accuse su social network e tv. Ora tra i due sarebbe tornato il sereno, anche troppo secondo Diablo che ha accusato Morgan di molestare la Mazzoli con messaggini inappropriati. «Ora mi sono proprio inc…to - dice il musicista su Instagram rivolgendosi direttamente a Morgan - Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di m..da, richieste inappropriate alla mia donna».

Un duro attacco, al quale probabilmente Morgan vorrà replicare: la guerra tra lui e la Mazzoli - seppur indirettamente - sembra essersi riaperta.