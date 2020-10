Da sovrappeso a fusto: la trasformazione di Benji

MILANO - Le sue numerose fan hanno faticato a riconoscerlo. Benjamin Mascolo, ex del duo canoro Benji & Fede, ha sconvolto le sue follower pubblicando una immagine di quando era un adolescente e al posto del super-fisco di oggi appariva appesantito da qualche chilo di troppo. Una foto che contrasta con quella del Benji di oggi, pubblicata nello stesso post: un 27enne fisicatissimo, con tartaruga scolpita e pettorali capaci di far impazzire le sue ammiratrici.

Nelle poche righe che accompagnano le immagini, il cantante ha spiegato che l’intento del suo post è quello di motivare gli altri. «Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli», ha scritto Benji, sottolineando come il cambiamento fisico non sia stato facile da raggiungere per lui. Nelle righe successive, però, il post con le due foto assume un altro valore, quello dell’annuncio di un altro grande cambiamento nella vita del cantante: «Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco», aggiunge Benji, scatenando le congetture dei follower.

Per alcuni si tratta di una nuova avventura professionale, magari nel mondo del cinema, ambiente in cui sguazza la sua innamoratissima fidanzata Bella Thorne. Per altri, il cambiamento in arrivo riguarda direttamente Bella: i due sono innamorati da tempo e secondo alcuni follower potrebbe essere arrivato il momento delle nozze.